Vitulano | sabato l’inaugurazione della mostra di Carriero a Casa Turese

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Sarà inaugurata11 Dicembre, negli spazi diarte contemporanea in via Fuschi di Sopra 64 a(BN), lapersonale di Maurizio, artista di origini campane (è nato nel 1980 a Piedimonte Matese in provincia di Caserta), presentata in catalogo da un testo di Lorenzo Canova. Un evento espositivo con cui la galleria consolida la propria “mission” di valorizzazionegiovane pittura italiana di ricerca, mettendo in campo una recente produzione di opere associate al titolo “Racconti di Levità”, una serie di quadri in cui la narrazione sembra essere annullata per scegliere la strada di una rappresentazione dove i personaggi si cristallizzano nella purezza di piccoli gesti ...