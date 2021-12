Vaccini ai bambini, Giani: «Appello ai genitori, non ci sono controindicazioni» (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal 16 dicembre, in Toscana, saranno vaccinati i bambini da 45 a 11 anni. Eugenio Giani, presidente della Regione, scrive: «E' un Appello fondamentale che rivolgo ai genitori per la vaccinazione ai bimbi, perché noi sappiamo quello che può essere il meccanismo psicologico quando si parla dei nostri bambini, però ormai la scienza ce lo ha dimostrato, abbiamo visto che anche a livello internazionale c'è uniformità sul fatto che tutto questo non faccia altro che bene» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal 16 dicembre, in Toscana, saranno vaccinati ida 45 a 11 anni. Eugenio, presidente della Regione, scrive: «E' unfondamentale che rivolgo aiper la vaccinazione ai bimbi, perché noi sappiamo quello che può essere il meccanismo psicologico quando si parla dei nostri, però ormai la scienza ce lo ha dimostrato, abbiamo visto che anche a livello internazionale c'è uniformità sul fatto che tutto questo non faccia altro che bene» L'articolo proviene da Firenze Post.

