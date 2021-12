Tennis | la ITF in controtendenza con la WTA | continuerà ad organizzare eventi in Cina

(Di martedì 7 dicembre 2021) Con il caso Peng Shuai che continua a tenere banco, con l’incertezza che regna ancora sulle condizioni in cui vive l’ex numero 1 del mondo di doppio, la WTA ha preso una netta posizione decidendo di sospendere i tornei programmati per il 2022 ine ad Hong Kong. La ITF (Federazione Internazionale) invece ha deciso di continuare adnei paesi asiatici. A dichiararlo è stato il presidente ITF David Haggerty durante un’intervista a BBC Sport, in cui prende inizialmente una posizione più morbido rispetto alla media sul caso Peng: “In quanto organo governativo delci schieriamo a difesa dei diritti delle donne. Le accuse della Peng dovranno essere investigate e noi continueremo a lavorare dietro le quinte per far sì che questo accada“. Sulle motivazioni che lo hanno ...

