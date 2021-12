Record per il compleanno di Antonella Clerici su Rai 1: ascolti al 17% di share (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è aperta con una torta gigante nello studio di E’ sempre mezzogiorno la puntata del 6 dicembre 2021, puntata durante la quale è stato festeggiato il compleanno di Antonella Clerici . E si sa che il pubblico di Rai ama le feste, i colori , la musica e anche le grandi emozioni. Ed è per questo che non ci si poteva che aspettare un ottimo risultato anche in termini di ascolto. La puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda ieri su Rai 1 è stata una delle più viste della stagione con una media di 1.908.000 spettatori al 17.5% share. Numeri davvero speciali per tutta la squadra del programma di Rai 1 che ieri ha festeggiato insieme alla Clerici tra una sorpresa e l’altra. Nella puntata del 6 dicembre infatti, la conduttrice ha avuto modo di riabbracciare la sua grande amica Anna Moroni, tornata su Rai 1 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Si è aperta con una torta gigante nello studio di E’ sempre mezzogiorno la puntata del 6 dicembre 2021, puntata durante la quale è stato festeggiato ildi. E si sa che il pubblico di Rai ama le feste, i colori , la musica e anche le grandi emozioni. Ed è per questo che non ci si poteva che aspettare un ottimo risultato anche in termini di ascolto. La puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda ieri su Rai 1 è stata una delle più viste della stagione con una media di 1.908.000 spettatori al 17.5%. Numeri davvero speciali per tutta la squadra del programma di Rai 1 che ieri ha festeggiato insieme allatra una sorpresa e l’altra. Nella puntata del 6 dicembre infatti, la conduttrice ha avuto modo di riabbracciare la sua grande amica Anna Moroni, tornata su Rai 1 ...

