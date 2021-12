Prima della Scala, Ornella Vanoni costretta a dare buca: “Sono caduta per accarezzare un dolce Golden Retriever” (Di martedì 7 dicembre 2021) Era tra gli ospiti più attesi di questa Prima della Scala 2021, doveva fare il suo ingresso al fianco del rapper Marracash ma qualcosa è andato storto e all’ultimo ha dovuto dare forfait. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, che con un post su Facebook ha raccontato quanto accaduto, spiegando di esser costretta a rinunciare all’evento a causa di una caduta. “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, Sono caduta… Tanto dolore, ma Sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Era tra gli ospiti più attesi di questa2021, doveva fare il suo ingresso al fianco del rapper Marracash ma qualcosa è andato storto e all’ultimo ha dovutoforfait. Stiamo parlando di, che con un post su Facebook ha raccontato quanto accaduto, spiegando di essera rinunciare all’evento a causa di una. “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, perun… Tanto dolore, maa casa.dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla, con il mio amico Marracash”, ha ...

