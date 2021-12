Prima della Scala in diretta su Rai1. In scena il Macbeth (Di martedì 7 dicembre 2021) Prima della Scala Il sipario si aprirà alle ore 18, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Sul palco reale, come spettatore d’eccezione, ci sarà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo un anno di pausa imposto dalla pandemia, torna oggi – 7 dicembre, come da tradizione – l’appuntamento con la Prima della Scala di Milano: in scena verrà recitato il Macbeth di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. L’evento teatrale sarà trasmesso in esclusiva in diretta su Rai1, a partire dalle 17.45. Prima della Scala in diretta – Dove vederla Il servizio pubblico offrirà oltre tre ore di trasmissione, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 dicembre 2021)Il sipario si aprirà alle ore 18, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Sul palco reale, come spettatore d’eccezione, ci sarà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo un anno di pausa imposto dalla pandemia, torna oggi – 7 dicembre, come da tradizione – l’appuntamento con ladi Milano: inverrà recitato ildi Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. L’evento teatrale sarà trasmesso in esclusiva insu, a partire dalle 17.45.in– Dove vederla Il servizio pubblico offrirà oltre tre ore di trasmissione, ...

