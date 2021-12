Prima alla Scala: standing ovation per Mattarella, e nel teatro gridano «Bis!». Al Macbeth 12 minuti di applausi, contestato il regista (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande serata a Milano per la Prima della Scala, col 'Macbeth' di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, settantesimo "evento" da quando... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande serata a Milano per ladella, col '' di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, settantesimo "evento" da quando...

Advertising

Inter : ?? | WARM UP Manca sempre meno alla prima di #RealInter ? #RealInter #UCL #ForzaInter #RealMadridInter - fanpage : Una vera e propria ovazione ha salutato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla Prima della Scala di… - redazioneiene : Adelina aveva dedicato la vita alla lotta contro la tratta. Prima di farla finita stava lottando per la sua cittadi… - MattSDPell : Quanti erano coloro che asserivano che tutto si sarebbe risolto alla prima somministrazione? Una continua novità d… - DonatoFCIM : Bastavano due gialli, sicuramente, Nicolò però lì non deve reagire, speriamo bene adesso e intanto alla prima degli ottavi non ci sarà. -