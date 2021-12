No vax si imbottisce di vitamina D per evitare il Covid | è in rianimazione | contagiato e in dialisi

(Di martedì 7 dicembre 2021) In una città come Padova, con gli ospedali allo stremo, succede anche che un No vax pensi di prevenire il contagio delriempendosi di vitamine. Salvo poi finire ine occupare medici e reparto già in difficoltà… Sì, perché a Padova i reparti disono allo stremo: al colmo delle loro possibilità. La denuncia fatta in questi giorni dal responsabile dei reparti didell’Azienda Ospedaliera di Padova, Ivo Tiberio, definisce chiaramente quanto preoccupante sia il quadro della situazione. «Ormai siamo al limite: nella terapia intensiva centrale abbiamo 18 ricoverati su 18 posti letto, nella seconda terapia intensiva all’Ospedale Sant’Antonio, che abbiano dovuto aprire nei giorni scorsi visto l’aumento dei ricoveri, abbiamo 14 posti occupati su 18. Il tasso di occupazione si è alzato ...

'Chiunque è libero di fare le scelte che ritiene e quando c'è bisogno noi ci siamo, che sianoo no. L'unica cosa che ci sentiamo di raccomandare è di chiedere sempre delucidazioni a un ...'Chiunque è libero di fare le scelte che ritiene e quando c'è bisogno noi ci siamo, che sianoo no. L'unica cosa che ci sentiamo di raccomandare è di chiedere sempre delucidazioni a un ...Protagonista della vicenda un 50enne veneto No-Vax che è finito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Antonio di Padova. L'uomo continua a sostenere che non ha contratto il Covid proprio gr ...Voleva evitare il Covid utilizzando la vitamina D al posto del vaccino. Un 50enne no vax veneto è finito in terapia intensiva per overdose ...