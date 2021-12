Milan fuori dall'Europa del calcio. Perde anche l'Inter ma passa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Milan fuori dall'Europa del calcio. Battuto 2-1 in casa dal Liverpool e viene eliminato dalla Champions League. In virtù del successo dell'Atletico Madrid contro il Porto (3-1), la squadra di Pioli non riesce neanche a centrare l'Europa League, chiudendo quarta nel Gruppo B. Non basta il gol illusione di Tomori ai rossoneri, ribaltato da Salah ed Origi. Tanto equilibrio e poche occasioni nella prima parte di gara a San Siro, con i rossoneri che partono bene ma non riescono ad impensierire a dovere la retroguardia dei Reds. Nessuna emozione né da una parte né dall'altra, poi a ridosso della mezz'ora arriva il gol del vantaggio del Milan: segna Tomori su situazione di corner, mettendo dentro da due passi la ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI -del. Battuto 2-1 in casa dal Liverpool e viene eliminatoa Champions League. In virtù del successo dell'Atletico Madrid contro il Porto (3-1), la squadra di Pioli non riesce nea centrare l'League, chiudendo quarta nel Gruppo B. Non basta il gol illusione di Tomori ai rossoneri, ribaltato da Salah ed Origi. Tanto equilibrio e poche occasioni nella prima parte di gara a San Siro, con i rossoneri che partono bene ma non riescono ad impensierire a dovere la retroguardia dei Reds. Nessuna emozione né da una parte né'altra, poi a ridosso della mezz'ora arriva il gol del vantaggio del: segna Tomori su situazione di corner, mettendo dentro da due passi la ...

