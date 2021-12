Massimo Ferrero resta in carcere | la figlia lo scarica | Non ci sta con la testa

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Paola nell'ambito della quale è stato arrestato l'ormai ex patron della #Sa… - Alex46115579 : RT @CalcioFinanza: Arresto #Ferrero, le intercettazioni: «E' limitato. Cerca di prendere soldi dalla #Sampdoria» -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Accusato di bancarotta fraudolenta e reati societari. E' detenuto nel carcere milanese di San Vittore dalla serata di ieri, arrestato per bancarotta fraudolenta e reati societari nell'ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Paola. Lo riferisce uno dei legali dell'imprenditore, l'...chi è: da factotum al cinema fino a patron della Samp Nelle ultime ore la procura di Paola, provincia di Cosenza, ha indagato anche la ex moglie di, Laura Sini , consigliera ...3 Che personaggio Massimo Ferrero ! Il presidente dimissionario della Sampdoria, che ieri è stato arrestato con l'accusa di reati societari e bancarotta, ci ha abituato nel corso degli anni della sua ...Indagata anche la ex moglie Laura Sini. Intercettata Vanessa Ferrero, delusa dal padre: "Invece di dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione". L'imprenditore romano resta a San Vittore per ...