Juventus, Allegri fa la previsione sulla Champions (Di martedì 7 dicembre 2021) Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Malmo; il tecnico ha voluto fare la sua personale previsione sulla Champions League. Allegri (Getty Images)La Juventus si prepara ad affrontare il Malmo nell’ultima giornata di Champions League; una sfida con pochi temi considerando la qualificazione raggiunta con largo anticipo da parte dei bianconeri. I ragazzi di Allegri, però, vogliono vincere per due motivi; riscattare la pesante sconfitta di Stamford Bridge e dare continuità di risultati dopo i sei punti consecutivi ottenuti in campionati Una sfida che Bonucci e compagni dovranno affrontare, molto probabilmente, sotto la neve; le condizioni climatiche e il passaggio del turno in tasca, porteranno Allegri ad effettuare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021)ha parlato alla vigilia di-Malmo; il tecnico ha voluto fare la sua personaleLeague.(Getty Images)Lasi prepara ad affrontare il Malmo nell’ultima giornata diLeague; una sfida con pochi temi considerando la qualificazione raggiunta con largo anticipo da parte dei bianconeri. I ragazzi di, però, vogliono vincere per due motivi; riscattare la pesante sconfitta di Stamford Bridge e dare continuità di risultati dopo i sei punti consecutivi ottenuti in campionati Una sfida che Bonucci e compagni dovranno affrontare, molto probabilmente, sotto la neve; le condizioni climatiche e il passaggio del turno in tasca, porterannoad effettuare ...

Advertising

OptaPaolo : 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza dei bianconeri. Parola ad Adrien Rabiot. LIVE ?? - forumJuventus : #JuveMalmoe, domani ore 18,45. Formazioni GdS: 'Dubbio sulle punte per Allegri, con Morata favorito su Kean. Ritorn… - gilnar76 : Allegri traccia la strada per la rimonta: «Dobbiamo vincere più partite possibili» #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Allegri traccia la strada per la rimonta: «Dobbiamo vincere più partite possibili» - -