Incarichi plurimi Docenti e ATA per arricchimento offerta formativa da altra scuola Norme | procedure e modello lettera incarico

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’istituto delle collaborazioni plurime è lo strumento che permette l’utilizzo del personale scolastico (e A.T.A.) in scuole diverse da quelle di servizio per particolari attività e insegnamenti, per il cui svolgimento siano necessarie competenze specifiche e/o professionali che non siano presenti nellache li intende svolgere. Fonti normative. Le collaborazioni plurime trovano disciplina L'articolo .