In Val d' Aosta una valanga ha travolto due persone | grave uno scialpinista

(Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Unoè stato estratto dallacaduta, oggi, a La Thuile in Val d'e portato in Pronto Soccorso. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono molto gravi. Si tratta di un 25enne, residente in Lombardia. Una seconda persona è riuscita ad uscire dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi. Al momento è in valutazione da parte del medico dell'elisoccorso. Una terzonon è stato coinvolto ed ha potuto dare l'allarme. Il Soccorso alpino valdostano sta intervenendo nella zona del Piccolo San Bernardo.

