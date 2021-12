Gas e nucleare fonti green: ma a Bruxelles è battaglia. E l’Italia è bloccata dai grillini (Di martedì 7 dicembre 2021) Gas e nucleare dovrebbero essere le fonti green per l'Unione europea. La Francia di Macron appoggia la linea di Ursula von der Leyen. E l'Italia, con il ministro Roberto Cingolani, potrebbe addirittura tirare la violata. Ma il Bel Paese, sul nucleare, è bloccato dal grillismo: Grillo e M5S non ci stanno sul nucleare e tirano fuori quel referendum che costrinse gli italiani a spendere un sacco di soldi per l'energia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) Gas edovrebbero essere leper l'Unione europea. La Francia di Macron appoggia la linea di Ursula von der Leyen. E l'Italia, con il ministro Roberto Cingolani, potrebbe addirittura tirare la violata. Ma il Bel Paese, sul, è bloccato dal grillismo: Grillo e M5S non ci stanno sule tirano fuori quel referendum che costrinse gli italiani a spendere un sacco di soldi per l'energia L'articolo proviene da Firenze Post.

