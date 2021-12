Ferrero | la figlia ai domiciliari non ci sta e lo attacca | “È fuori di testa”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Dopo l’arresto di Massimo, è la voce dellaVanessa quella che emerge da alcune intercettazioni. E sono frasi molto dure nei confronti del padre, riportate dall’Ansa di oggi., la: “Èdiin carcere e laVanessa, intercettata, ne parla con toni durissimi, difendendosi dalle accuse: “Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la, stadi. Io mi voglio levare da questo ginepraio”. Ha tutta l’aria di uno sfogo, il contenuto dei dialoghi citati dal gip di Paola. Nell’ordinanza di custodia cautelare emerge il difficile rapporto tra padre e. Che in un altro passaggio ...

... al quale chiede, si legge nell'ordinanza di misura cautelare, 'quali sono le richieste avanzate dallaVanessa', e Vidal spiega al suo interlocutore: 'Te la dico trasparentemente! Te ...Ad attirare l'attenzione è anche il modo in cui Vanessadi Massimo e da ieri agli arresti domiciliari, parla del padre. Ecco alcuni passaggi delle intercettazioni effettuate nel corso ...Sono le parole con cui Vanessa Ferrero, figlia dell’imprenditore romano nonché presidente (dimissionario) della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta, descriveva suo padre, in un dialogo ...Sampdoria - Il patron della Sampdoria avrebbe cercato di appropriarsi del capitale della sua squadra d calcio per coprire gli ingenti debiti accumulati in altre ...