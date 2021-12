Estratto di semi d’uva uccide le cellule senescenti nei topi: la scoperta di un gruppo di ricercatori cinesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio sui topi ha rivelato come un Estratto ottenuto dai semi dell’uva potrebbe uccidere selettivamente le cellule senescenti, ossia quelle che non sono più in grado di proliferare. Ad annunciarlo è stato un team di ricercatori cinesi, che hanno scoperto la possibilità di ritardare, alleviare o prevenire le malattie associate all’età attraverso una sostanza polifenolica presente nell’uva. L’Estratto che uccide le cellule senescenti nei topi: la scoperta È la rivista online Nature Metabolism a riportare uno studio, condotto da un gruppo di ricercatori cinesi, che apre la strada verso un possibile ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio suiha rivelato come unottenuto daidell’uva potrebbere selettivamente le, ossia quelle che non sono più in grado di proliferare. Ad annunciarlo è stato un team di, che hanno scoperto la possibilità di ritardare, alleviare o prevenire le malattie associate all’età attraverso una sostanza polifenolica presente nell’uva. L’chelenei: laÈ la rivista online Nature Metabolism a riportare uno studio, condotto da undi, che apre la strada verso un possibile ...

