“Draghi prenda un po’ di coraggio | basta emergenza e facciamo un vaccino annuale” | suggerisce Vaia Spallanzani

(Di martedì 7 dicembre 2021) “È molto grave fare annunci su quarta e quinta dose. Siamo più onesti e più corretti, dobbiamo dire due cose. Intanto dobbiamo guardare oltre e secondo me dobbiamo cominciare a pensare di uscire da questadicendo che faremo, così come per l’influenza, un, ma unche sia aggiornato con le varianti che mano a mano troveremo. Anche il virus influenzale varia: non abbiamo mai detto ‘uncon la variante Y’”. Nel ‘solito’ bailamme di ‘presunte voci’, chiacchiere da bar, e decine di differenti opinioni da parte degli ‘addetti ai lavori’, anch’egli ha voluto dire la sua. Soltanto che il Prof.non è certo l’ultimo fra gli ‘esperti’, deputato a poter commentare quanto sta accadendo, Parliamo infatti direttore dell’Inmi ...

... faccio di nuovo mio l'appello della von der Leyen che ha detto che bisogna aggiornare i vaccini' - le parole del professor Vaia - 'Il Presidente Draghi prenda un pò di coraggio: faccia finire questa emergenza e facciamo un vaccino annuale'.