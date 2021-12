(Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Io so bene cosa è il, perchè sono stato malato e per fortuna mi è andata bene. E' una. Tante persone non ci sono più per colpa del, io ho perso anche amici. Speriamo e soprattutto preghiamo perchè ilpassi: non si può più viverecosì". Lo ha detto all'Adnkronos il grande tenoreintervistato nel foyer della Scala in occasione della Prima del Macbeth.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Placido Domingo, 'io guarito, non è uno scherzo, malattia tremenda'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Placido

La Sicilia

... come quasi tutti gli ospiti di questa serata dove ilè sembrato - almeno per qualche ora - dimenticato. Non a caso il virologo Roberto Burioni - pure lui in smoking così come il tenore...... e Manuel Agnelli che però avverte "Il mondo della musica è stato piallato dal. Oltre alla ... 52 anni fa, oggi, ho fatto il mio debutto qui, fu un'emozione incredibile" ha aggiunto...Milano, 7 dic. – (Adnkronos) – “Io so bene cosa è il Covid, perchè sono stato malato e per fortuna mi è andata bene. E’ una malattia tremenda. Tante persone non ci sono più per colpa del Covid, io ho ...Tutti in piedi per Mattarella. Un lungo applauso che non termina più, sei lunghissimi minuti di ovazioni, telefonini al vento e applausi ha accolto poco fa alla Scala il Capo dello Stato al suo ultimo ...