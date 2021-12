Conte rinuncia alla candidatura. A chi pensa ora il Pd mentre il "campo largo" con i centristi è in pezzi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Come si sa, o meglio come ci insegnavano le vecchie nonne, il Diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Il Pd aveva deciso " e lo aveva deciso ai suoi massimi livelli: il segretario Enrico Letta, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte rinuncia

... ex segretario della Fim - Cisl, Marco Bentivogli), e con l'appoggio di Iv, +Europa e altri neo - centristi per stoppare la candidaturae farlo perdere. In 24 ore, i violenti attacchi di ...Tutti i nodi dal superbonus al redditocandidato nel seggio di Gualtieri? Calenda pronto a sfidarlo. E l'ex premierall'offerta del PdMatteo Renzi non è stupito della rinuncia. “Conoscendo la sua proverbiale mancanza di coraggio non ho mai avuto dubbi. È un uomo che vive di sondaggi ma che ha un terrore senza fine di misurarsi con i ...Il presidente M5s dice no dopo l'uscita di Calenda: "Non che la mia presenza in Parlamento sia necessaria". E sul Colle: "Bene Berlusconi sul reddito, ma non sarà il nostro candidato" ...