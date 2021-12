WWE: Non si molla su Gargano e O’Reilly, si cerca di far rimanere entrambi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Kyle O’Reilly e Johnny Gargano sembrerebbero essere ai saluti. Le due Superstar hanno annunciato entrambe la propria presenza nella prossima puntata di NXT: dopo War Games, infatti, Johnny Wrestling ha parlato ai fan, dando appuntamento a martedì per sapere tutta la verità sul suo futuro, mentre Kyle ha sfidato Von Wagner in uno steel cage match. Entrambe le situazioni sanno di addio, ma cosa sta succedendo dietro le quinte? Palla a Johnny e Kyle Molti a NXT stanno lavorando con la convinzione che sia O’Reilly che Gargano lasceranno la WWE alla scadenza del loro contratto, ma sembra che ai piani alti non siano dello stesso avviso: Fightful Select ha riportato che la compagnia vorrebbe tenere entrambi i wrestler nel proprio ovile, nonostante le molteplici avvisaglie di addio. Sia a Kyle ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 dicembre 2021) Kylee Johnnysembrerebbero essere ai saluti. Le due Superstar hanno annunciato entrambe la propria presenza nella prossima puntata di NXT: dopo War Games, infatti, Johnny Wrestling ha parlato ai fan, dando appuntamento a martedì per sapere tutta la verità sul suo futuro, mentre Kyle ha sfidato Von Wagner in uno steel cage match. Entrambe le situazioni sanno di addio, ma cosa sta succedendo dietro le quinte? Palla a Johnny e Kyle Molti a NXT stanno lavorando con la convinzione che siachelasceranno la WWE alla scadenza del loro contratto, ma sembra che ai piani alti non siano dello stesso avviso: Fightful Select ha riportato che la compagnia vorrebbe tenerei wrestler nel proprio ovile, nonostante le molteplici avvisaglie di addio. Sia a Kyle ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Non si molla su Gargano e O'Reilly, si cerca di far rimanere entrambi - - SimonTheWatcher : @Federico_FLC @antorendina Per questo Masi o si dà una regolata o va sostituito con qualcuno che dà penalità giuste… - Emolga587_ : La Roma è come la WWE per chi la segue. Ogni volta parti con delle aspettative che piano piano vanno a scemare finc… - 404Ics : RT @OfficialForHum: Questa non è F1, è WWE. E noi siamo i bimbi che credono che il campione si decida davvero sul ring. #SaudiArabianGP #J… - TSOWrestling : Nonostante non sia più un #NXTTakeOver, #NXTWarGames è pronto ad essere altrettanto logorante! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Non Giannis Antetokounmpo diventa Gianni Alemanno: svista social in Usa ... preso dall'eccitazione della sfida tra " Greek Freak " e LaMelo Ball , non si è accorto del tag ...Alemanno" che fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte " o in stile Wwe: ...

WWE SuperShow: il nostro viaggio alla Wembley Arena di Londra ...Stamford possa tornare in pompa magna anche in Italia in un futuro non troppo lontano, riacquistando la sua fetta di pubblico. Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della WWE ...

WWE: Ex WWE critica la gestione della divisione femminile SpazioWrestling.it WWE Hall of Famer parla della sua esperienza con il wrestling Home; One day, one Legend; wrestling; Alundra Blayze, o Madusa, come la volete chiamare, è stata una superstar che ha fatto parte di diverse compagnie, come la AWA e la All Japan ...

WWE: I dirigenti si aspettano di perdere delle Superstar Secondo Fightful Select, i dirigenti della WWE sono convinti che almeno una delle due Superstar lascerà la federazione. “Abbiamo parlato con alcune fonti in WWE, abbiamo saputo ...

... preso dall'eccitazione della sfida tra " Greek Freak " e LaMelo Ball ,si è accorto del tag ...Alemanno" che fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte " o in stile: ......Stamford possa tornare in pompa magna anche in Italia in un futurotroppo lontano, riacquistando la sua fetta di pubblico. Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della...Home; One day, one Legend; wrestling; Alundra Blayze, o Madusa, come la volete chiamare, è stata una superstar che ha fatto parte di diverse compagnie, come la AWA e la All Japan ...Secondo Fightful Select, i dirigenti della WWE sono convinti che almeno una delle due Superstar lascerà la federazione. “Abbiamo parlato con alcune fonti in WWE, abbiamo saputo ...