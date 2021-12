Vierchowod: “Ferrero? Nessun dispiacere, la Samp si è liberata” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pietro Vierchowod, intervistato da LaPresse, è stato molto duro nei confronti di Massimo Ferrero, ex presidente dimissionario della Sampdoria, arrestato questa mattina:“Nessun dispiacere, anzi, almeno la Sampdoria si è liberata. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda. Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una società seria. Cattiva gestione? Non è una questione di gestione ma di come ti proponevi alla gente. A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una bella notizia”. Foto: sito Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pietro, intervistato da LaPresse, è stato molto duro nei confronti di Massimo, ex presidente dimissionario delladoria, arrestato questa mattina:“, anzi, almeno ladoria si è. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda. Adesso spero che lariesca a tornare una squadra vera e una società seria. Cattiva gestione? Non è una questione di gestione ma di come ti proponevi alla gente. A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una bella notizia”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Durissimo attacco di Vierchowod a Ferrero dopo l'arresto dell'ormai ex presidente della Sampdoria ????? - GuneyAli878 : RT @GoalItalia: Durissimo attacco di Vierchowod a Ferrero dopo l'arresto dell'ormai ex presidente della Sampdoria ????? - gmlavolpe : RT @GoalItalia: Durissimo attacco di Vierchowod a Ferrero dopo l'arresto dell'ormai ex presidente della Sampdoria ????? - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: Durissimo attacco di Vierchowod a Ferrero dopo l'arresto dell'ormai ex presidente della Sampdoria ????? - TMWSampdoria : Arresto Ferrero, Vierchowod: 'Sampdoria si è liberata' -