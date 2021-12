Scattati i controlli di verifica del Green pass nelle stazioni e su metro e bus | prima multa a Roma

ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Green Pass: a Milano scattati controlli a campione alle 7.30. 40 squadre impegnate in stazioni metro, bus e tram | #ANSA… - globalistIT : - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Green Pass sui mezzi pubblici, a #Milano scattati controlli a campione - infoitinterno : Super green pass: scattati i controlli nelle stazioni e sui mezzi pubblici - AnsaLombardia : Green Pass: a Milano scattati controlli a campione alle 7.30. 40 squadre impegnate in stazioni metro, bus e tram |… -

Ultime Notizie dalla rete : Scattati controlli

Analoghisonoin molte città italiane. A Venezia, alle ore 9 circa, non si registra alcun problema agli imbarcaderi e tra gli utenti dei mezzi pubblici in seguito all'introduzione ...Anche a Roma sonodel Green pass per i viaggiatori di bus e metro. Ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell'ordine e polizia ...La corsa all'Eliseo è già partita tra le polemiche. Eric Zemmour, ex polemista di estrema destra che lo scorso 30 novembre si è candidato alle elezioni presidenziali ...Forze dell'ordine e personale dell'Azienda trasporti schierati nei due punti nevralgici della città: non si registrano proteste ...