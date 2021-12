Rissa al GF Vip | Monsé contro Lulù | Sei solo una bambina viziata!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip continua a suscitare sensazioni piuttosto forti, i mesi di convivenza forzata stanno facendo vedere i nervi un po' a tutti, creando delle situazioni di nervosismo che spesso sfociano in discussioni molto accese. Una di queste, in una delle ultime puntate, ha visto due concorrenti coinvolte in un alterco piuttosto pesante. E gli altri, anche un po’ spiazzati, sono intervenuti. È la natura stessa del programma a fare emergere i pregi e i difetti dei suoi partecipanti, acutizzando esponenzialmente anche il più piccolo fraintendimento. Questa volta a litigare pesantemente, tanto da sfiorare la, sono stateSelassié e Maria.Tra le due sarebbe finita alle mani se gli inquilini non fossero intervenuti a dividerle. Fin dall'ingresso della Monsè nella casa si era capito che tra le due concorrenti non ...