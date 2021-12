Quirinale | Tajani | “Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Mario, sono troppe le sfide ancora da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Il presidente Berlusconi sarebbe un ottimo uomo di Stato, sono convinto che il centrodestra decidera’ sullo scenario politico futuro”. Così commenta Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine dell’apertura di Atreju 2021 a piazza del Risorgimento a Roma. L'articolo L'Opinionista.

... numero due della Lega e capo delegazione governativa del Carroccio, e Antonio, numero due ... ''Non credo che sulavremo problemi di affidabilità da parte dell'opposizione. E questo ...Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ad Atreju 2021.Il ministro degli Esteri poi si sofferma a lungo sul 'dopo Mattarella', che resta sullo sfondo e sicuramente accenderà il confronto politico anche nelle prossime giornate della kermesse: ''Non credo ...ROMA - "Mario Draghi deve rimanere a palazzo Chigi, sono troppe le sfide ancora da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Il presidente Berlusconi ...