Qui Real Madrid | 23 i convocati per l’Inter | l’elenco completo

I convocati da Carlo Ancelotti per Real Madrid-Inter, match della sesta giornata della Champions League 21/22 Domani il Real Madrid ospiterà l'Inter allo stadio 'Santiago Bernabeu' nella sesta e ultima giornata della Champions League 2021/2022. In vista della partita casalinga, Carlo Ancelotti ha diramato l'elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. Da segnalare l'assenza di Karim Benzema. PORTIERI: Courtois, Lunin, Toni Fuidias DIFENSORI: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga ATTACCANTI: Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano

