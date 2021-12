Pulizia Caldaie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 dicembre 2021)e manutenzione,e ottimizzazione dei rendimenti. Sono molte le funzionalità connesse che ritroviamo all’interno di una caldaia che devono poi portare un valido impianto di riscaldamento e temperature che siano sempre facili da raggiungere. Ci sono sempre delle manutenzioni che non vengono fatte nelleperché si sottovaluta il problema dato dalla presenza delle ceneri, ossidazione, residui di calcare e di fuliggini oltre a danni da invasione di polveri. Quest’ultime possono poi giungere sempre dall’esterno nella canna fumaria e poi insinuarsi all’interno dei meccanismi. Perché la è tanto importante? Non va dimenticato che la caldaia, in modo similare, è come un caminetto. Al suo interno c’è una combustione che prova quindi dei residui. Ora alcune sono in grado di avere una minima quantità di ceneri o fuliggini in ...