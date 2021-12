“Posso impedire al mio ex compagno di riconoscere nostro figlio?” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Salve, sono incinta da poco e dopo lunghe riflessioni vorrei tenere il bambino nonostante abbia già fatto la visita per l’IVG, pressata dal mio ex compagno. Mi ha quasi obbligata a abortire perché lui non vuole responsabilità del genere in quanto vuole unicamente ubriacarsi ogni sera, lavorare in nero ogni notte nei locali e avere storie occasionali con più donne (avvenute anche durante la nostra relazione e il periodo di gravidanza). Oltretutto è una persona violenta a livello psicologico e fisico. Non voglio che gli venga riconosciuto il diritto di padre r, il figlio ne risentirebbe molto soprattutto psicologicamente se avesse un padre del genere. È possibile? La ringrazio in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Salve, sono incinta da poco e dopo lunghe riflessioni vorrei tenere il bambino nonostante abbia già fatto la visita per l’IVG, pressata dal mio ex. Mi ha quasi obbligata a abortire perché lui non vuole responsabilità del genere in quanto vuole unicamente ubriacarsi ogni sera, lavorare in nero ogni notte nei locali e avere storie occasionali con più donne (avvenute anche durante la nostra relazione e il periodo di gravidanza). Oltretutto è una persona violenta a livello psicologico e fisico. Non voglio che gli venga riconosciuto il diritto di padre r, ilne risentirebbe molto soprattutto psicologicamente se avesse un padre del genere. È possibile? La ringrazio in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

