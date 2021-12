Piazza Affari mostra i muscoli, bene industriali e utilities (Di lunedì 6 dicembre 2021) Avvio di settimana in solido territorio positivo per Piazza Affari. Il progressivo allentamento delle tensioni sulla variante Omicron ha spinto i listini europei in avvio di settimana nonostante le nuove fonti di tensione in arrivo dalla Cina, dove Evergrande ha fatto sapere che potrebbe non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari. Nel corso della seduta la People’s Bank of China ha annunciato di aver ridotto il coefficiente di riserva obbligatorio di mezzo punto percentuale. In questo contesto il Ftse Mib si è fermato in quota 26.500 punti (+2,16% a 26.498,07 punti) grazie ai rally registrati dai titoli del comparto industriale (+3,61% di Pirelli, +3,48% di Stellantis e +3,49% di CNH Industrial) ed a guadagni messi a segno dalle aziende di pubblica utilità (+3,6% per Hera, +2,6% per A2A e +3,02% di Enel). Il gruppo guidato da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Avvio di settimana in solido territorio positivo per. Il progressivo allentamento delle tensioni sulla variante Omicron ha spinto i listini europei in avvio di settimana nonostante le nuove fonti di tensione in arrivo dalla Cina, dove Evergrande ha fatto sapere che potrebbe non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari. Nel corso della seduta la People’s Bank of China ha annunciato di aver ridotto il coefficiente di riserva obbligatorio di mezzo punto percentuale. In questo contesto il Ftse Mib si è fermato in quota 26.500 punti (+2,16% a 26.498,07 punti) grazie ai rally registrati dai titoli del comparto industriale (+3,61% di Pirelli, +3,48% di Stellantis e +3,49% di CNH Industrial) ed a guadagni messi a segno dalle aziende di pubblica utilità (+3,6% per Hera, +2,6% per A2A e +3,02% di Enel). Il gruppo guidato da ...

