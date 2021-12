Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Per Antonio Tajani, coordinatore nazionale degli azzurri, il premier Mario Draghi “deve rimanere a Palazzo Chigi, sono troppe le sfide ancora da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Il presidente Berlusconi sarebbe un ottimo uomo di Stato, sono convinto che il centrodestra decidera’ sullo scenario politico futuro”. Così Tajani ha commentato a margine dell’apertura L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi ancora contro il governo Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Virginia Raggi ricandidata a sindaco di Roma Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Il Movimento 5 Stelle in Europa “si fa valere”, parola di Conte Conte sulla ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Per Antonio, coordinatore nazionale degli azzurri, il premier Mariorimanere a, sono troppe le sfide ancora da affrontare per sconfiggere il coronavirus. Il presidente Berlusconi sarebbe un ottimo uomo di Stato, sono convinto che il centrodestra decidera’ sullo scenario politico futuro”. Cosìha commentato a margine dell’apertura L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi ancora contro il governo Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Virginia Raggi ricandidata a sindaco di Romaal Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Il Movimento 5 Stelle in Europa “si fa valere”, parola di Conte Conte sulla ...

