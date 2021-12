Nucleare: presidente Iran, via le sanzioni subito (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Il nostro governo lavora con forza per la rimozione delle sanzioni contro l'Iran". Lo ha affermato il presidente Iraniano Ebrahim Raisi durante il suo terzo discorso alla nazione trasmesso dalla tv ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Il nostro governo lavora con forza per la rimozione dellecontro l'". Lo ha affermato iliano Ebrahim Raisi durante il suo terzo discorso alla nazione trasmesso dalla tv ...

Il negoziato sul nucleare iraniano rischia il fallimento L'Iran vuole dimostrare di saper tenere testa all'occidente. In realtà, le pressioni arrivano dal malcontento interno e dalle nuove alleanze mediorientali: gli stati del golfo si affidano sempre più a ...

