Non ti disunire, Napoli. Teniamoci gli applausi. Il mal di stomaco passerà (Di lunedì 6 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 16° GIORNATA Non ti disunire, Napoli. Dei nostri ne mancavano sei. Il mister era su a guardare dalla finestrella. In panca Domenichini, che ci impone la pena di uno stop con la palla in campo. Roba che ho visto fare una cinquantina d’anni fa al campetto la Pineta da un maldestro Franco Iavarone, costretto sempre a bordo campo per via di una sua innata manifesta incapacità a tirar calci. E c’è da affrontare la Dea. Vabbè allora facciamo la Dea. Difesa a tre e, quando si può, uno contro uno. La partita è bellissima. Piena di emozioni e di ribaltamenti. Napoli di coraggio, di qualità e di voglia di esserci. Napoli che fa la Dea e la mette anche in difficoltà. L’Amore nostro va addirittura in vantaggio lanciato nientedimeno che dal Calvolfiore broccolo. Poi però prende il sopravvento la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 16° GIORNATA Non ti. Dei nostri ne mancavano sei. Il mister era su a guardare dalla finestrella. In panca Domenichini, che ci impone la pena di uno stop con la palla in campo. Roba che ho visto fare una cinquantina d’anni fa al campetto la Pineta da un maldestro Franco Iavarone, costretto sempre a bordo campo per via di una sua innata manifesta incapacità a tirar calci. E c’è da affrontare la Dea. Vabbè allora facciamo la Dea. Difesa a tre e, quando si può, uno contro uno. La partita è bellissima. Piena di emozioni e di ribaltamenti.di coraggio, di qualità e di voglia di esserci.che fa la Dea e la mette anche in difficoltà. L’Amore nostro va addirittura in vantaggio lanciato nientedimeno che dal Calvolfiore broccolo. Poi però prende il sopravvento la ...

