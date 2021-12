No-Vax in tv, Mario Giordano scrive a Enrico Mentana: “Hai ospitato i complottisti dell’11 settembre e ora ti fai bello?”. Lui replica così (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stanno facendo molto parlare in questi giorni le dichiarazioni di Enrico Mentana sul veto alla presenza di sostenitori di tesi No Vax nel suo TgLa7. Sull’argomento si sono espressi anche la neo direttrice del Tg1 Monica Maggioni (d’accordo con Mentana) e Massimo Giletti (che invece dissente dal collega di La7). Adesso, a rompere il silenzio, è Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal Coro. Con una lunga lettera riportata anche da Dagospia, Giordano ha scritto: “Caro Enrico Mentana, che tu, dopo aver ospitato nelle tue trasmissioni i complottisti dell’11 settembre e i fan della cura Di Bella, oggi ti faccia bello perorando l’esclusione dalle tv dei no vax, ci sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stanno facendo molto parlare in questi giorni le dichiarazioni disul veto alla presenza di sostenitori di tesi No Vax nel suo TgLa7. Sull’argomento si sono espressi anche la neo direttrice del Tg1 Monica Maggioni (d’accordo con) e Massimo Giletti (che invece dissente dal collega di La7). Adesso, a rompere il silenzio, è, il conduttore di Fuori dal Coro. Con una lunga lettera riportata anche da Dagospia,ha scritto: “Caro, che tu, dopo avernelle tue trasmissioni ie i fan della cura Di Bella, oggi ti facciaperorando l’esclusione dalle tv dei no vax, ci sta ...

