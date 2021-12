Michael Levitt e la pandemia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci avete segnalato che sta ancora circolando una notizia che risale ormai al 2020. Sul sito The Italian Tribune a inizio 2021 era stato pubblicato un articolo dal titolo: Covid-19. Il premio Nobel Michael Levitt: “Il livello di stupidità raggiunto è pazzesco” The Italian Tribune è un sito nato nel 2020 devoto allo sfruttamento di tutta la disinformazione possibile sulla pandemia. Il sito è registrato a nome di Andrea Ippolito di Gragnano, Napoli. L’articolo di gennaio 2021 sta ancora circolando sui social, rimesso regolarmente in giro da soggetti che hanno evidentemente interesse a far circolare questo genere di disinformazione. Levitt è un premio Nobel, ma non ha una laurea in virologia o epidiemologia, è uno scienziato di 74 anni che ha vinto il Nobel in chimica per i suoi studi sullo sviluppo dei modelli ... Leggi su butac (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci avete segnalato che sta ancora circolando una notizia che risale ormai al 2020. Sul sito The Italian Tribune a inizio 2021 era stato pubblicato un articolo dal titolo: Covid-19. Il premio Nobel: “Il livello di stupidità raggiunto è pazzesco” The Italian Tribune è un sito nato nel 2020 devoto allo sfruttamento di tutta la disinformazione possibile sulla. Il sito è registrato a nome di Andrea Ippolito di Gragnano, Napoli. L’articolo di gennaio 2021 sta ancora circolando sui social, rimesso regolarmente in giro da soggetti che hanno evidentemente interesse a far circolare questo genere di disinformazione.è un premio Nobel, ma non ha una laurea in virologia o epidiemologia, è uno scienziato di 74 anni che ha vinto il Nobel in chimica per i suoi studi sullo sviluppo dei modelli ...

