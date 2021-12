Le regole diventano molto più rigide

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Forse ci voleva il super green pass per convincere una bella parte di non vaccinati che era arrivato il momento di immunizzarsi. Anche perché le restrizioni per loro da oggi, 6 dicembre,più. Del resto, con i contagi che salgono rapidamente e con gli ospedali italiani che ormai contano 5.385 ricoverati nelle aree Covid, non si può aspettare che l’ondata, la quarta, diventi un’emergenza vera e propria. Leggi anche › Super green pass solo per vaccinati e guariti, dal 6 dicembre E poiché abbiamo i vaccini, “arma” che lentamente ci sta portando fuori dalla pandemia, questi vaccini vanno utilizzati. Ma vediamo nello specifico per che cosa serve il super green pass e che cosa ha di diverso rispetto al ...

Lo shopping è salvo Per tutti gli esercizi commerciali le regole restano quelle attuali: non serve ... Se poi scatta la zona arancione, tutti gli impianti di risalita diventano riservati a vaccinati e ... Le limitazioni diventano più stringenti nelle Regioni in fascia arancione e rossa. Alla scadenza di dicembre, in base ai dati a disposizione, le misure potranno essere confermate o meno. In ogni caso ... Da oggi, 6 dicembre, ecco il certificato in due versioni: accesso ovunque per vaccinati o guariti, tutte le limitazioni per i No Vax ...