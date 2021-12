Lazio, per la prima volta in carriera Zaccagni ha fornito due assist (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la prima volta in carriera, Mattia Zaccagni ha fornito due assist in un singolo match di Serie A. Ciro Immobile è il giocatore in attività che ha segnato più gol contro una singola avversaria in Serie A (14 reti contro la Sampdoria). Sergej Milinkovic-Savic é uno dei tre giocatori di questo campionato (con Mario Pasalic e Domenico Berardi) a vantare giá almeno cinque gol segnati e almeno cinque assist vincenti. Solamente Robert Lewadowski (16) ha segnato più reti di Ciro Immobile (13) nei cinque maggiori campionati europei. La Sampdoria è la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: quattro gol e tre assist. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Sampdoria ha subito ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per lain, Mattiahaduein un singolo match di Serie A. Ciro Immobile è il giocatore in attività che ha segnato più gol contro una singola avversaria in Serie A (14 reti contro la Sampdoria). Sergej Milinkovic-Savic é uno dei tre giocatori di questo campionato (con Mario Pasalic e Domenico Berardi) a vantare giá almeno cinque gol segnati e almeno cinquevincenti. Solamente Robert Lewadowski (16) ha segnato più reti di Ciro Immobile (13) nei cinque maggiori campionati europei. La Sampdoria è la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: quattro gol e tre. Per lanella sua storia in Serie A, la Sampdoria ha subito ...

Advertising

OfficialSSLazio : ??? Prima vittoria in questa #SerieATIMVision per la Lazio Women! Contro l'Hellas Verona decide il gol di Adriana… - fanpage : #SampLazio Biancocelesti in ansia per Immobile, sostituito per infortunio nell'intervallo - Gazzetta_it : Torna il falconiere sospeso per il saluto romano. Dagli spalti ululati per Wallace - LazioNews_24 : #Milinkovic: «Felice per la vittoria e per il record di goal nella #Lazio» – FOTO - LazionewsEu : Immobile spaventa la Lazio #Immobile #Lazio #LazioNewseu -