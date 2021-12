' Io | picchiato dal branco per uno sguardo' Il 17enne denuncia i bulli dopo la terza aggressione in due anni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ANCONA - Ha il setto nasale fratturato, ferite alla testa, un sopracciglio spaccato. È uscito dall'ospedale con 30 giorni di prognosi. Ed è andata bene così perché, se non l'avessero pestato in pieno ...

Advertising

liarhogws : @fallitohogws « te l'avevo detto che oggi ti avrei picchiato! » era proprio soddisfatta. éclair era sempre una bamb… - formicheumane : Abbandonato al suo destino dal nostro Stato, tradito dal Parlamento che gli aveva promesso la cittadinanza. Di nu… - TerzoliAdele : @GiovannaStanzio Questo è caduto dal letto e ha picchiato duramente il cervello! - LeSvaligiate : @LauraRo_nca @cancroforever @nebbianelsole In casa nostra anni fa entrò un bestione di due anni e mezzo: prima abba… - tenniscrochet : @DorboMarimba @Pietro_Otto Anch'io inizio a crederlo ....il ragazzo svenuto , il signore in ginocchio , quello picc… -

Ultime Notizie dalla rete : picchiato dal

Corriere Adriatico

...iniziazione di giovani che vengono invitati a dimostrare quello che valgono per farsi accettare... noi genitori: adesso chi lo accompagnerà a scuola tutte le mattine? Già l'hannotre ...VERONA - Con l'accusa di aver sequestrato,a sangue e abbandonato agonizzante in strada un connazionale, per punirlo perché avrebbe ... L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmatagip ...«Patrick Zaki sta peggio ogni giorno che passa, noi dobbiamo essere la sua voce». Lo ha dichiarato Mohamed Hazem Abbas, amico fraterno dello studente ...La rete, i social, le chat dei genitori. È complesso il quadro dipinto dal professor Francesco Pira, docente dell'Università di Messina.