Fustella digitale | una nuova tecnologia nel futuro della cartotecnica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Laè un processo attraverso il quale si ricavano, tramite l’utilizzo di carta o cartone, oggetti di vario tipo e forme; nel nostro caso, è utilissima per la realizzazione di packaging di alimenti, cosmetici e via dicendo. Chiaramente coloro che si occupano di ciò, si sono muniti di un attrezzo specifico e mirato: la, essenziale per la trasformazionemateria prima. Dunque, vediamo insieme cos’è una, quali tipologie utilizzano le aziende e a quali innovazioni sta andando incontro. Che cos’è unaLaè uno strumento, utilizzato da cartotecnici e tipografi, per eseguire tagli precisi di fogli di carta o cartone affinché se ne possano ricavare diversi oggetti uguali per forma e dimensione. Questo processo prende il nome di ...