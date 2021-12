Advertising

sportli26181512 : Eclissi di Mou: ecco i 4 problemi più gravi dello Special One con la Roma: Eclissi di Mou: ecco i 4 problemi più gr… - Gazzetta_it : Eclissi di Mou: ecco i 4 problemi più gravi dello Special One con la Roma - TuttoASRoma : L’eclissi di Mou - LAROMA24 : L'eclissi di Mou #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Eclissi Mou

LAROMA24

di. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Doveva essere l'uomo in più di, il mix di esperienza e classe per alzare il livello della squadra. Sinora non gli sta riuscendo. I motivi sono molteplici. In primis c'è quello tattico : lo ...Il delicato momento dello Special One Tanti tifosi della Roma hanno ammesso che se l’uomo in panchina non si fosse chiamato Mourinhogià sarebbe in discussione dopo la sconfitta contro l’Inter. Da ques ...La parabola discendente di Mkhitaryan Lo scorso anno, in campionato, Mkhitaryan si sbloccò proprio a Genova, a novembre. Una tripletta da urlo, che lanciò la Roma al quarto posto (a -3 dalla capolista ...