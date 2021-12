“È molto felice…” | Papu Gomez in Serie A | parla l’agente

Leggi su serieanews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Niente ritorno inA per Alejandro. Il, parola del suo agente, non tornerà nel nostro campionato nel mercato di riparazione. Lasciata Bergamo e l’Atalanta in piena polemica con Gasperini e con la società, ilattualmente sta contribuendo all’ottima stagione del Siviglia. Gli andalusi infatti sono secondi dietro al Real Madrid Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.