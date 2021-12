Droga | maxi blitz a Palermo | 31 arresti

(Di lunedì 6 dicembre 2021)operazione antidei carabinieri a. Trentuno le misure cautelari (8 in carcere e 23 ai domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti, emesse dal gip del capoluogo siciliano su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia ed eseguite all’alba. Un giro d’affari, quello scoperto dagli investigatori dell’Arma con l’operazione ‘Pandora’, da circa 500mila euro su base annua. L’indagine, condotta tra il 2019 e il 2020 dai militari della Compagnia di San Lorenzo, coordinati dal procuratore aggiunto, Salvatore De Luca, ha fatto luce sull’esistenza di tre gruppi criminali, strettamente interconnessi e dediti al traffico di sostanze stupefacenti, che si sarebbero riforniti nel quartiere Ballarò. Da qui poi la...

Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Palermo. ... Da qui poi la droga arrivava sulle piazze di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo (ex ...