De Nicola: “il Napoli mi ha abbandonato. Non ho parlato e non voglio parlare con De Laurentiis” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alfonso De Nicola ex medico sociale della Ssc Napoli parla delle voci su un suo possibile ritorno nella squadra di De Laurentiis DE Nicola E GLI INFORTUNI IN CASA Napoli Il Napoli è alle prese con una serie infinita di infortuni, ad eccezione di Osimhen, tutti gli altri sono infortuni muscolari, direttamente o indirettamente imputabili allo staff sanitario. Spalletti dovrà fare ameno di ben otto titolari su undici per le prossime partite. Sull’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il dott. Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli. “Ho letto che anche Leao e Correa stanno male, quindi non è una cosa che riguarda solo il Napoli. Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alfonso Deex medico sociale della Sscparla delle voci su un suo possibile ritorno nella squadra di DeDEE GLI INFORTUNI IN CASAIlè alle prese con una serie infinita di infortuni, ad eccezione di Osimhen, tutti gli altri sono infortuni muscolari, direttamente o indirettamente imputabili allo staff sanitario. Spalletti dovrà fare ameno di ben otto titolari su undici per le prossime partite. Sull’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il dott. Alfonso De, ex medico SSC. “Ho letto che anche Leao e Correa stanno male, quindi non è una cosa che riguarda solo il. Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di ...

