Dato impressionante su Juventus-Genoa: i dettagli

Dato interessante e incredibile quello rivelato da Opta sulla partita di ieri tra Juventus e Genoa. I bianconeri infatti per la prima volta da quando questo Dato viene raccolto (2004/2005) non hanno subito nessun tiro in un match di Serie A.

Può sorridere quindi Massimiliano Allegri: la sua Juventus sembra aver ritrovato quella solidità difensiva da anni marchio di fabbrica della squadra. Contro il Grifone è arrivata infatti la quarta partita senza subire gol nelle ultime cinque di campionato.

