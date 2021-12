Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario gare 10-12 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’appuntamento di Lillehammer in Norvegia, dove i padroni di casa hanno dominato in tutte le gare con i successi nella Team Sprint e nelle gare individuali con Jarl Magnus Riiber e Gyda Westvold Hansen, la Coppa del Mondo di Combinata nordica torna nel prossimo weekend con le gare di Otepää, in Estonia. La località estone, nominalmente inserita nel Calendario di Coppa del Mondo dal 2018, ha in realtà ospitato gare unicamente nel 2019, vedendo la propria tappa cancellata nel 2018 e nel 2020 per assenza di neve e nel 2021 per problematiche legate alla pandemia da COVID-19. Quest’anno non ci sono stati intoppi e si potrà finalmente tornare nell’impianto dove Jarl ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’appuntamento di Lillehammer in Norvegia, dove i padroni di casa hanno dominato in tutte lecon i successi nella Team Sprint e nelleindividuali con Jarl Magnus Riiber e Gyda Westvold Hansen, ladelditorna nel prossimo weekend con ledi, in Estonia. La località estone, nominalmente inserita neldideldal 2018, ha in realtà ospitatounicamente nel 2019, vedendo la propria tappa cancellata nel 2018 e nel 2020 per assenza di neve e nelper problematiche legate alla pandemia da COVID-19. Quest’anno non ci sono stati intoppi e si potrà finalmente tornare nell’impianto dove Jarl ...

Advertising

giomalago : Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torn… - ItaliaTeam_it : La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza n… - Eurosport_IT : BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile… - tizianacairati : RT @giomalago: Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torna al succ… - alinatede : RT @giomalago: Altro weekend a tinte azzurre!A #LakeLouise @goggiasofia è da urlo in discesa e in SuperG!#Fischnaller a Sochi torna al succ… -