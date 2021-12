Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3, gol e highlights (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le sfide tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono sempre spettacolari e piene di gol e anche questa non poteva essere da meno. Leggi su ultimouomo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le sfide trasono sempre spettacolari e piene di gol e anche questa non poteva essere da meno.

Advertising

napolista : «Quell’arbitro si vendeva le partite», e ora #Bellingham rischia una denuncia per diffamazione Polemiche in German… - CronacheTweet : È successo prima del fischio d’inizio di Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Pufpaff, travestito da Marco Rose - il te… - sportli26181512 : Bellingham dopo Borussia-Bayern: 'Che vi aspettavate? L'arbitro truccava le partite': Jude Bellingham, centrocampis… - Gio_Dusi : Prima di Dortmund-Bayern, il comico Sebastian Pufpaff, travestito da Marco Rose, e una serie di individui, vestiti… - Luxgraph : Borussia-Bayern, Bellingham accusa l'arbitro: 'In passato truccava le partite' -