Avellino-Bari, sarà record di pubblico. D’Agostino: “Non si temano le intemperie, è solo tempo da lupi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) tempo di lettura: 2 minutiIn vista dell’incontro di calcio di questa sera tra Avellino e Bari restano disponibili soltanto pochi biglietti di Tribuna Montevergine. Al cospetto di una capienza limitata al 75% dalle normative anti Covid-19 (5045 posti disponibili), questa sera ci sarà il record di presenze allo stadio della gestione D’Agostino. Il dato aggiornato alle 17,30, infatti, fa registrare i seguenti numeri: 3078 Titoli di Accesso (Validi soltanto per la gara Avellino – Bari) 1310 abbonamenti (sottoscritti ad inizio stagione) 335 miniabbonamenti (validi per le ultime 4 gare del girone di andata) Nei circa 5000 presenti allo stadio vanno conteggiati i biglietti destinati al settore ospiti ed ai diversamente abili. Il club, come regola, ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)di lettura: 2 minutiIn vista dell’incontro di calcio di questa sera trarestano disponibili soltanto pochi biglietti di Tribuna Montevergine. Al cospetto di una capienza limitata al 75% dalle normative anti Covid-19 (5045 posti disponibili), questa sera ciildi presenze allo stadio della gestione. Il dato aggiornato alle 17,30, infatti, fa registrare i seguenti numeri: 3078 Titoli di Accesso (Validi soltanto per la gara) 1310 abbonamenti (sottoscritti ad inizio stagione) 335 miniabbonamenti (validi per le ultime 4 gare del girone di andata) Nei circa 5000 presenti allo stadio vanno conteggiati i biglietti destinati al settore ospiti ed ai diversamente abili. Il club, come regola, ha ...

Advertising

ptvtelenostra : AVELLINO-BARI SOLD OUT. D'AGOSTINO: 'FAREMO DI TUTTO PER PRESERVARE LA PASSIONE' - - anteprima24 : ** #Avellino-Bari, sarà record di pubblico. D'Agostino: 'Non si temano le intemperie, è solo tempo da lupi' **… - usavellino1912_ : ??? Toccata quota 5000 ?? - ottopagine : Avellino-Bari, dove vederla in diretta tv e live streaming o ascoltarla in radio #Avellino - CinqueRighe : SPORT - Lega Pro, Avellino - Bari posticipo 17^ Mirare al secondo posto è obiettivo - -