Atalanta-Villarreal in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di Atalanta-Villarreal, match dell’ultima giornata del gruppo F di Champions League 2021/2022. Al Gewiss Stadium gli uomini di Gasperini vanno a caccia dell’impresa con le due squadre a caccia dei tre punti e della qualificazione. Zapata e compagni passano il turno con una vittoria e arriveranno terzi se pareggiano. La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match dell’ultima giornata del gruppo F di. Al Gewiss Stadium gli uomini di Gasperini vanno a caccia dell’impresa con le due squadre a caccia dei tre punti e della qualificazione. Zapata e compagni passano il turno con una vittoria e arriveranno terzi se pareggiano. La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

