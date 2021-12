Arresto Ferrero | le accuse per il manager | sua figlia e il nipote | così facevano sparire le carte dei fallimenti – L’ordinanza

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono quattro le bancarotte fraudolente su altrettante società per cui la procura di Paola, nel Cosentino, ha chiesto e ottenuto l’di Massimo, l’ex presidente della Sampdoria finito in carcere questa mattina, 6 dicembre, a San Vittore a Milano. I crac riportati dal Gip di Paola neldiriguardano la Ellemme Group, la Blu Cinematografica, la Blu Line e la Maestrale srl. Società di proprietà anche diche operavano nel turismo e nel settore cinematografico e alberghiero con sede in provincia di Cosenza. Secondo la procura di Paola,, arrestato assieme a suaVanessa e ilGiorgio, avrebbero falsificato i bilanci passivi, facendoli quindi passare per attivi, e dichiarato in più occasioni il falso ...

Il giudice ha disposto l'di Massimo- presidente dimissionario della Sampdoria - della figlia Vanessa, del nipote Giorgio e di altre tre persone, di cui due manager. Nell'ordinanza ...... a seguito dell'inchiesta della Procura di Paola che ha portato al suo. Lo fa sapere il club ligure in una nota. 'Massimo, proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre ...Un vero e proprio terremoto ha investito la Sampdoria, che, nonostante non sia coinvolta nei reati contestati al suo presidente Massimo Ferrero, arrestato questa mattina a Milano per ordine della ...Roma, 6 dic. - "Mi immagino che la situazione delicata in cui si trova Ferrero possa accelerare un avvicendamento alla guida della società ma non è scontato. Da ...