Amici 21 | provvedimento disciplinare per gli allievi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) I ragazzi e le ragazze della scuola di Maria De Filippi vengono convocati in studio Dopo tutto questo tempo nella casetta di21, glidella scuola non hanno ancora attuato una regola molto importante: tenere le stanze pulite e ordinate, altrimenti pena il rischio all’eliminazione. Difatti nella puntata del daytime andata in onda lunedì 6 dicembre su Canale 5, è accaduto proprio questo. Maria De Filippi ha infatti convocato le ragazze e i ragazzi negli studi di registrazione per far vedere all’intera classe in che condizioni riversano le loro stanze e gli spazi comuni. La De Filippi ha infatti mandato in onda le immagini delle camere e della cucina. Davanti a queste immagini, come di consueto, gli insegnanti hanno deciso che per qualcuno di loro fosse il caso di dare un. È il caso ...