Traffico Roma del 05-12-2021 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo pesca aumenta il Traffico sulle strade del centro difficoltà di transito e di parcheggio si possono incontrare lungo le vie commerciali della città trafficate anche le strade intorno e in direzione dei grandi centri commerciali della città si rilevano al momento code sul Lungotevere Marzio all'altezza di Ponte per Traffico mentre sul Lungotevere dei pierleoni esiste in fila per un incidente Vi ricordo che via dei Fori Imperiali è come ogni domenica isola pedonale deviazioni anche per le linee di bus che normalmente Vi transitano si mantiene invece è scorrevole il Traffico sul Raccordo Anulare ad agevolare gli spostamenti sicuramente il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 novità invece da domani 6 dicembre per chi viaggia in treno per usufruire del ...

