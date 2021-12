Traffico Roma del 05-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno Hai federazione Massimo veschi Pocoin queste ore di domenica 5 dicembre sulle strade della capitale ai borghi in strada raccomandiamo prudenza nella guida per pioggia e di adeguare la velocità alle condizioni del fondo stradale la polizia locale segnale al momento due incidenti in via Tuscolana all’altezza di via di Porta Furba e in via della Storta come ogni Vi ricordo inoltre che via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviazioni per diverse linee di bus che normalmente vi transitano bene per i dettagli di queste di altre notizie poter tutelare il sitopunto luceverde.it per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità